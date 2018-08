Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 3 august 1919 va ramane, cu siguranța, inscrisa cu litere de aur in istoria poporului roman. In aceeași zi, trupele Armatei Regale Romane au intrat in Budapesta, sub comanda generalului Gheorghe Rusescu, și la Timișoara, sub comanda colonelului Virgil Economu. Citiți poveștile celor doua evenimente…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le prezinta bucurestenilor miercuri, intr-un al cincilea clip video, proiectele "ambitioase" pe care le are in domeniul cultural si sportiv, astfel ca promite restaurarea si includerea intr-un concept unitar a monumentelor si cladirilor istorice din…

- La Rudaria, astazi Eftimie Murgu, se afla cel mai mare complex de mori de apa din Europa, inclus in patrimoniul mondial UNESCO. Acesta numara 22 de mori, din care numai una – „Indaratnica de la perete“, asa cum au denumit-o localnicii cu multi ani in urma, nu mai macina faina. Lucrurile sunt…

- Primaria Municipiului București a inceput reabilitarea a douazeci de cladiri cu risc seismic ridicat. Cele mai multe dintre ele sunt cladiri istorice și se afla in zona centrala a Capitalei. Doua imobile au fost demolate avand in vedere starea precara in care se aflau. Primarul General Gabriela Firea…

- La Societatea de Transport Public (STP) Timisoara situatia continua sa se mentina tensionata. Nu s-a reusit nici pana acum aducerea la zi a salariilor, lucru care se rasfrange in activitatea societatii. The post La fosta RATT, datoriile istorice provoaca multe neajunsuri appeared first on Renasterea…

- La doar 35 de kilometri de Timisoara se afla un pitoresc oras, odinioara faimoasa cetate a Timisului, care si-a propus sa atraga tot mai multi turisti, atat prin promovarea unor monumente ale localitatii, unele cu valoare de unicat, cat si prin alte evenimente foarte apreciate de vizitatori. Orasul…

- Ansamblul folcloric studențesc „Junii Brasovului”, al Casei de Cultura a Studentilor din Brasov, va invita sa luați parte la un spectacol folcloric cu jocuri și cantece tradiționale romanești. Festivalul Folcloric Studențesc „Flori de Mai” va avea loc la Teatrul „Sica Alexandrescu”, joi, 10 mai, de…

- Anul 2018 a fost declarat de catre UNESCO “Anul european al patrimoniului cultural, an in care sunt alocate importante surse de finantare pentru restaurarea, consolidarea si conservarea monumentelor de patrimoniu. Patrimoniul cultural include vestigii ale trecutului care imbraca forme si aspecte variate.…