FOTO. Incendiu violent la un centru de colectare a deșeurilor din Bucureşti Pompierii intervin in aceasta dimineata pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un centru de colectare a deșeurilor din Bucuresti. Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul se manifesta la o stiva cu deșeuri, care are o inalțime de 5-6 metri, pe o suprafața de 300 de metri patrați. Se acționeaza atat pentru stingere, cat și pentru indepartatea elementelor care […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

