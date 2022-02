FOTO/ Incendiu violent la o fabrică de mobilă din Maramureș. Pompierii se luptă de 5 ore să stingă flăcările Un incendiu de proporții a izbucnit la o fabrica de mobila din Maramureș. Pompierii se lupta de 5 ore sa stinga flacarile. Acoperișul cladirii arde pe o suprafața de 12.000 mp, precum și tavanul camerelor de la mansarda. Din fericire, angajatii fabricii nu se aflau in hala in momentul in care a izbucnit incendiul. La […] The post FOTO/ Incendiu violent la o fabrica de mobila din Maramureș. Pompierii se lupta de 5 ore sa stinga flacarile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un tanar in varsta de 35 de ani a cazut, duminica, cu mașina in raul Dambovița, in zona Podului Ciurel din Capitala. Pompierii chemați sa intervina au reușit sa-l scoata din mașina, iar echipajul SMURD face, la ora transmiterii acestei știri, eforturi pentru a-l salva. Autoturismul s-a scufundat parțial…

