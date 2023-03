Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu forestier a izbucnit in zona Cireșoaia, de langa stațiunea Slanic Moldova, unde ard aproximativ 6 hectare de padure. “Acționeaza o autospeciala de stingere cu apa și spuma, incadrata cu cinci pompieri militari, 10 lucratori SVSU. De asemenea, in teren se deplaseaza și reprezentanți ai Ocolului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina astazi in localitatea Cumpana, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea salvatroii intervin pentru eliberarea unui deget amputat blocat in masina de spalat. Interventia are…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fosy solicitati sa intervina in aceasta dimineata la Medgidia.Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a cuprins un cos de fum.Interventia are loc pe strada Lebedei. La fata locului intervine Detasamentul Medgidia…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in localitatea Ovidiu, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit la cuptorul unei vopsitorii auto.Interventia are loc pe strada Livezilor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina in orasul Navodari.Potrivit ISU Dobrogea acoperisul unui bloc a fost smuls de vant.Interventia are loc pe strada Delfinului, nr. 4. ...

- Incendiul a cuprins o casa si un magazin de pe strada Erou Constantin Ghita, in orasul Voluntari.La fata locului au fost trimise sapte autospeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj de descarcerare, o autospeciala de interventie si salvare la inaltime, doua ambulante SMURD si 2 autospeciale ale…

- Un incendiu a izbucnit azi-dimineața, in jurul orei 04:50, in municipiul Gherla. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la o anexa gospodareasca in care erau depozitate mai multe materiale textile. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dej…

- UPDATE Interventie incheiata. A ars panoul electric a fost stins cu doua stingatoare si a ajuns echipa de la ENEL.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Harsova din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba…