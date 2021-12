FOTO! Incendiu puternic, sâmbătă seară, într-o gospodărie din Reghiu Seara trecuta, in jurul orei 21:00, trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit, in cooperare cu SVSU Odobești și Reghiu, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o gospodarie din comuna Reghiu. In urma incendiului, produs cel mai probabil din cauza depozitarii cenușei și jarului nestins in apropierea materialelor combustibile, au ars […] Articolul FOTO! Incendiu puternic, sambata seara, intr-o gospodarie din Reghiu apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05.30, trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit, in cooperare cu SVSU Milcovul, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o gospodarie din comuna Milcovul. In urma incendiului, provocat cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit…

- Am titrat articolul cu o afirmație a lui Georgian Mocanu, președintele secției de Motociclism a ACS Odobești care ofera și argumente in sensul celor afirmate: ca avem sportivi care participa la toate categoriile și sunt pe podium! La finalul sezonului competițional 2021, Secția de motociclism a ACS…

- *Incendiu in com. Gologanu* Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin cu 2 autospeciale de stingere și 1 ambulanța SMURD, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuința din comuna Gologanu. La sosirea pompierilor la locul intervenției, incendiul se manifesta generalizat,…

- Doua echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit seara trecuta, in jurul orei 21:40, in satul Budești, comuna Cotești, dupa ce un apel la numarul unic 112, anunța ca o anexa gospodareasca este cuprinsa de flacari. Pompierii militari au intervenit cu 2 autospeciale de stingere…

- Vineri seara, in jurul orei 19.00, un apel la numarul unic de urgența 112 anunța ca, dintr-o fantana dezafectata aflata pe un teren din apropierea comunei Slobozia Bradului, se aude un mieunat. 2 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani s-au deplasat la fața locului, au evaluat situația,…

- In aceasta dimineața, 5 echipaje cu 4 autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, au intervenit pentru stingerea unui incendiu, in municipiul Focșani, la o societate comerciala ce desfașoara activitați de colectare a materialelor reciclabile.…