- Pompierii maramureseni au fost solicitati la un incendiu izbucnit in Sighetu Marmatiei. Detasamentul din oras s-a deplasat cu trei echipaje pe strada Teplitei, unde a luat foc o anexa. Au ars 40 mp de anexa si 150 mp de acoperis din lemn. Source

- Garda de Intervenție Blaj a intervenit, duminica dupa-masa, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un tractor, pe raza municipiului Blaj. Din informațiile de la fața locului se pare ca proprietarul utilajului a vrut sa limiteze propagarea unui incendiu de vegetație cu ajutorul plugului, iar tractorul…

- Ieri, 25 februarie, in jurul orei 21:50, pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina la un incendiu de autoturism produs pe raza localitații Breaza.Au executat misiunea stingerii pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost: scurtcircuit…

- Un copil de 10 ani și un barbat au ajuns la spital dupa ce au fost raniți intr-un incendiu care s-a produs The post Incendiu din cauza unei țigari, intr-un apartament din Lunca Bradului! Un barbat și un copil de 10 ani au suferit arsuri appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Incendiu…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la o anexa gospodareasca din Viseu de Jos, pe Valea Porcului. La fata locului intervin pompierii civili din localitate si pompierii militari din Viseu de Sus. Interventia este extrem de dificila. Source

- Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dupa-amiaza in Baia Mare, pe strada Paltinisului, la un atelier auto. Pentru a stinge flacarile uriase la fata locului s-au deplasat echipaje de la Detasamentul de Pompieri Baia Mare, cu 2 echipaje de stingere si un echipaj de prim ajutor de la SAJ. ACTUALIZARE…

- Turistii nu pot ajunge la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, dupa ce telecabina, singurul mijloc de transport spre aceasta zona, a fost oprita din cauza vantului puternic, care sufla cu 90 de kilometri pe ora, potrivit angajatilor care se ocupa de transportul pe cablu.…

- Un incendiu puternic a avut loc in aceasta dimineața la un pavilion al spitalului Matei Balș din Capitala, pacienții fiind evacuați. Potrivit șefului DSU, trei persoane au fost gasite carbonizate, iar un alt pacient și-a pierdut viața dupa minute bune de resuscitare. Patru pacienți din cei evacuați…