- Pompierii militari ai Detașamentului Suceava impreuna cu lucratori ai SVSU Bosanci, au intervenit cu patru autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Bosanci. La sosirea echipajelor ardeau generalizat depozitul de furaje și acoperișul…

- Un incendiu a distrus astazi o sala de evenimente din Telciu. Flacarile amenințau și imobilul alipit, unde funcționeaza o pizzerie. Cele doua aparțin aceluiași proprietar. Incendiul a izbucnit dupa pranz, la o sala de evenimente din Telciu. Primii care au intervenit au fost pompierii voluntari de la…

- FOTO: Incendiu in Aiudul de Sus. Flacarile au cuprins acoperișul unei case. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale Vineri dimineața, Detașamentul de pompieri Aiud a fost solicitat sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu la o locuința, in localitatea Aiudul de Sus. Potorivit…

- FOTO Incendiu in parcul industrial din Cugir: Au intervenit pompierii voluntari. Ce a luat foc Un incendiu a izbucnit duminica dimineața, in parcul industrial Cugir. Mai exact, incendiul ar fi izbucnit in jurul orei 5.30, iar la fața locului au intervenit pompierii voluntari din Cugir. Potrivit reprezentanților…

- Garda de Intervenție Blaj a acționat, vineri seara, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca in care funcționa un cafe-bar, in localitatea Bucerdea Granoasa. Incendiul a fost localizat in limitele gasite, nefiind surprinse victime. Forțe alocate: 2 ASAS si 1 SMURD…

- Un incendiu a izbucnit aseara, puțin inainte de ora 20, la o gospodarie din localitatea Coldau. Incendiul a fost lichidat dupa mai bine de doua ore. Flacarile s-au manifestat violent la nivelul acoperișului, pe o suprafața de aproximativ 200 mp, respectiv intr-un hol și in incaperea de unde a izbucnit.…

- Pompierii din Capitala au luptat cu flacarile care au cuprins o cladire auxiliara pe teritoriul Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” de pe strada Miron Costin din Capitala.Incendiul a izbucnit luni, 16 mai, la ora 10:03.

- Incendiul a izbucnit, vineri, 13 mai, pe strada Ariesului, la cladirea in care se afla sediul Forumul German, filiala Galati. ISUJ Galati, la fata locului intervin patru autospeciale si o autoscara de la Detasamentul de Pompieri Galati, dar si un echipaj de la Ambulanta. Din primele informații, se…