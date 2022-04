Un incendiu a izbucnit, marți dimineața, la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala. Din primele informații, focul a izbucnit la acoperișul Unitații de Primiri Urgențe. Nu exista victime. „In jurul orei 7.00 am fost anunțați cu privire la un incendiu produs la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Bagdasar-Arseni. Primele forțe ajunse la caz au constatat ca […] The post FOTO/ Incendiu la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Bagdasar-Arseni. Nu sunt victime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .