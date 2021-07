Traficul feroviar a fost intrerupt, luni dimineața, pe Magistrala 300, in judetul Brasov, dupa un incendiu produs la primul vagon al unui tren de marfa. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, traficul feroviar a fost oprit temporar pe Magistrala 300, in halta Bea, pentru desfașurarea intervenției de lichidare a incendiului produs la primul vagon al […] The post FOTO/ Incendiu la un tren de marfa. Traficul feroviar, intrerupt pe Magistrala 300, in judetul Brasov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .