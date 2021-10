Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, 5 echipaje cu 4 autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, au intervenit pentru stingerea unui incendiu, in municipiul Focșani, la o societate comerciala ce desfașoara activitați de colectare a materialelor reciclabile.…

- Peste 70 de cladiri din judetul Vrancea, care adapostesc unitati de invatamant, nu detin autorizatie de securitate la incendiu, in timp ce alte 273 nu fac obiectul autorizarii, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). ‘La nivelul judetului Vrancea, figureaza 516 cladiri cu…

- Un adapost de animale din satul Balta Ratei, comuna Vanatori, a fost mistuit de flacari in urma unui incendiu cauzat de radiatiile solare, respectiv de efectul de lupa produs de un ciob de sticla, a informat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "Doua…

- Un adapost de animale din satul Balta Ratei, comuna Vanatori, a fost mistuit de flacari in urma unui incendiu cauzat de radiatiile solare, respectiv de efectul de lupa produs de un ciob de sticla, a informat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Doua echipaje cu doua autospeciale…

- O locuinta din Popesti a fost distrusa de flacari, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui incendiu izbucnit de la o lumanare lasata aprinsa, a informat, luni, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii vranceni au fost solicitati seara trecuta, in jurul orei 22,00, sa…

- O biserica de lemn din comuna Chiojdeni, monument istoric, a ars in totalitate, joi, din cauza unui scurtcircuit produs de un cablu electric neizolat corespunzator, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Astazi, in jurul orei 10,00, un apel primit la 112, anunta producerea…

- Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineata, la un depozit de deseuri plastice reciclabile din Salonta, doua hale fiind cuprinse de flacari. “La ora 3.41, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Crisana al judetului Bihor a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu de mare…