- Alerta la Sighetu Marmației in urma cu puțin timp. O casa a luat foc. Doua persoane intoxicate cu fum UPDATE: Doua persoane, un barbat si o femeie, transportate la Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei de catre SAJ si EPA SMURD Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe…

- Echipajele de interventie au fost solicitate la Sighetu Marmasiei, unde a lut foc o casa pe str. Simion Barnutiu. Din primele informatii, sunt doua persoane posibil intoxicate cu fum. Vom reveni Foto arhiva Source

- Un incendiu a izbucnit joi dimineata intr-un apartament din municipiul Slatina, doua persoane aflate in locuinta fiind transportate la spital, iar alti 20 de oameni din bloc fiind evacuati de pompieri, a informat...

- Un incendiu a izbucnit joi dimineata la un apartament in municipiul Piatra Neamt, doua persoane fiind transportate la spital intoxicate cu monoxid de carbon, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina...

- „La incendiul anunțat la o casa particulara din Jucu de Mijloc, flacarile au fost stinse de localnici pâna la sosirea pompierilor. Echipajele noastre au desfașurat acolo doar operațiuni de înlaturare a efectelor negative (ventilare a spațiilor inundate cu fum). Doua persoane au…

- Un numar de 18 persoane au fost evacuate, alte trei au fost intoxicate cu fum si una a suferit un atac de panica in urma unui incendiu izbucnit, luni seara, intr-un bloc din municipiul Galati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati, anunța AGERPRES.Citește și: Rareș Bogdan…

- Pompierii care au intervenit la incendiul de la Mall Sun Plaza din București au anunțat ca trei persoane, intoxicate cu fum, au fost transportate la spital.Citește și: Adrian Nastase a RABUFNIT chiar in ziua votului: O dovada IN PLUS ca s-a urmarit eliminarea mea din viața publica Sute…