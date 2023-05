Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU la Zlatna: O anexa gospodareasca, cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Zlatna: O anexa gospodareasca, cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in seara zilei de miercuri, 10 mai, in Zlatna, la o anexa gospodareasca.…

- INCENDIU la Hapria: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU la Hapria: O locuința a fost cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de 16 spre 17 aprilie, la o locuința din localitatea Hapria. Detașamentul…

- FOTO: INCENDIU la Alba Iulia. Mai multe deșeuri au luat foc. Pompierii intervin cu trei autospeciale și o autoscara Un incendiu puternic a izbucnit sambata dupa-amiaza, in jurul orei 16:50, pe strada București din Alba Iulia. Din primele informații, mai multe deșeuri au luat foc. Un cititor Alba24…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervinba astazi in localitatea Dunarea, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea o locuinta de pe strada Crinului a fost cuprinsa de flacari.Din primele informatii o persoana se afsla…

- Pompierii din Alba Iulia șu SVSU Zlatna au fost chemați sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu produs la acoperișul unei case, de pe strada Muncii. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine in cooperare cu SVSU Zlatna pentru localizarea și stingerea unui incendiu in loc. Zlatna,…

- INCENDIU in Alba Iulia: Acoperișul unei locuințe a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU in Alba Iulia: Acoperișul unei locuințe a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de duminica, 26 martie, in jurul…

- INCENDIU la Pianu de Sus. Locuința cuprinsa de flacari. Acționeaza pompierii cu trei autospeciale Pompierii din Alba Iulia și Sebeș acționeaza, luni seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Pianu de Sus. Potrivit ISU Alba, incendiul a fost semnalat pe strada Macului din localitate. Din informațiile…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru a stinge flacarile care au izbucnit intr-un apartament, de pe strada Byron din municipiul Cluj-Napoca.La fața locului acționeaza doua autospeciale de stins incendii și o autoscara. Preventiv a fost dislocate la locul…