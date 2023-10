FOTO. INCENDIU la o casă din Petrești: Intervin pompierii cu două autospeciale și o ambulanță SMURD FOTO. INCENDIU la o casa din Petrești: Intervin pompierii cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD Un incendiu a izbucnit sambata noaptea, in jurul orei 22.30, la o casa din Petrești, in apropiere de Sebeș. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale. Secția de pompieri Sebeș a intervenit cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 1 ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

