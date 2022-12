Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit miercuri la o cladire, alcatuita din mai multe locuințe, pe strada Voinicenilor, in localitatea Santana de Mureș. Pentru stingerea focului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș, Punctului de Lucru Raciu și SVSU Ceuașu de Campie. Potrivit ISU Mureș,…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina sambata, 10 decembrie, in jurul orei 1.30, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la nivelul unei locuințe improvizate din municipiul Targu Mureș, strada Bazinului. "In urma acestuia a ars adapostul improvizat…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit miercuri, 7 decembrie, in jurul orei 19.40, in urma producerii unui incendiu la nivelul unei locuințe improvizate din municipiul Targu Mureș, strada Baneasa. "Incendiul s-a manifestat pe o suprafața de circa 2 metri patrați, fiind lichidat…

- Un copil de 10 ani și tatal sau au ajuns la spital noaptea trecuta, dupa ce baraca in care locuiau, in satul Ciucani din comuna Sanmartin, a fost cuprinsa de flacari, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita. Baraca a ars in totalitate, iar cele doua victime, care prezentau arsuri,…

- Un incendiu cu degajare mare de fum a izbucnit, miercuri seara, la fabrica de mezeluri a companiei Smithfield din Timisoara, transmite News.ro. Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind apoi transportate la spital, iar in total 169 de angajati au iesit din imobil in siguranta.…

- Joi, la ora 10:15 Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina la un accident rutier, pe DN 19, intre localitațile Carei și Moftin. La fața locului s-au deplasat 9 cadre militare cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a suferit arsuri pe fața și la o mana dupa ce gospodaria sa din satul Buda, comuna Zvoriștea, a luat foc in miez de noapte. Persoana respectiva a primit ingrijiri medicale din partea echipajului medical sosit la fața locului, iar ulterior a fost transportat la ...

- Un incendiu puternic, ce a izbucnit joi seara la o casa din Eforie Nord, a facut patru victime, una dintre persoane pierzandu-și viața in condiții cumplite. Mobilizarea s-a dat dupa ce o casa aflata pe strada Marasesti, din Eforie, a luat foc. Au fost momente dramatice. Pompierii au intrat in alerta…