Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Scarișoara din județul Olt, de patru ani copiii și adolescenții se intalnesc in prima zi din an la caminul cultural din comuna, unde se distreaza la Revelionul Copiilor. Revelionul Copiilor din Scarișoara a fost organizat pentru al patrulea an la rand, participand peste 100 de copii și adolescenți,…

- Un incendiu a afectat, duminica dimineața, o anexa gospodareasca din localitatea Șieu. Pompierii voluntari din localitate impreuna cu cei ai ISU Bistrița-Nasaud au reușit localizarea acestuia, fiind astfel impiedicata extinderea la vecinatați. Un grajd al unei gospodarii din localitatea Șieu a fost…

- In jurul orei 12,30 a izbucnit un incendiu de proporții la o afumatoare in cartierul LUT, strada Ialomiței. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „A fost alertata o autospeciala pentru stins incendii în cursul nopții ce a trecut, în jurul orei 23.40, ca urmare a flacarilor ce au cuprins o anexa gospodareasca de pe strada Câmpului din municipiul Gherla. Pentru acest eveniment a fost alertat și Serviciul Voluntar pentru…

- Ziarul Unirea Incendiu la o anexa gospodareasca in Petrești: Acționeaza Garda de Intervenție Sebeș Garda de Intervenție Sebeș a trimis un echipaj de pompieri pentru lichidarea unui focar la un incendiu localizat la o anexa gospodareasca din localitatea ... Incendiu la o anexa gospodareasca in Petrești:…

- Un barbat de 40 de ani din Șimișna a fost gasit fara viața miercuri, 13 noiembrie, intr-o anexa a locuinței, chiar de mama sa. Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, poliția a fost sesizata, la ora 13,35, de catre o femeie, din comuna Șimișna,…

- Trei echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la mai multe anexe gospodaresti din cartierul galatean Barbosi. In locuinta unde a izbucnit incendiul au murit doua persoane in ultimii ani dupa ce au uitat tigari sau lumanari aprinse.

- APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfasurat in saptamana 28 octombrie – 1 noiembrie 2019 o serie de activitati in intreaga arie de operare. AVARII REZOLVATE. In aceasta perioada au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apa in timp util la branșamente PEHD De 25 din satele…