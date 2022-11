FOTO: INCENDIU la internatul Liceului Sportiv din Sebeș. A luat foc o cameră. Intervin pompierii FOTO: INCENDIU la internatul Liceului Sportiv din Sebeș. A luat foc o camera. Intervin pompierii Secția de Pompieri Sebeș intervine pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la internatul Liceului Sportiv Sebeș. Din primele informații incendiul se manifesta la interiorul unei camere iar in cladire nu sunt persoane, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba. Intervenția este in dinamica, revenim cu detalii. Citește FOTO: INCENDIU la internatul Liceului Sportiv din Sebeș. A luat foc o camera. Intervin pompierii in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

