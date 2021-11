Doi copii au fost raniți dupa ce un apartament, dintr-un bloc din Sibiu, a fost cuprins de flacari, joi dupa-amiaza. Pompierii au intervenit de urgența, zeci de locatari fiind evacuați. O fata de 13 ani si un baiat de 14 ani, din municipiul Sibiu, au fost transportati la spital, dupa ce au suferit arsuri, in […] The post FOTO/ Incendiu intr-un bloc din Sibiu. Doi copii au fost raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .