Patru persoane au ajuns la spital, in noaptea de joi spre vineri, iar alte cateva zeci au fost evacuate, in urma unui incendiu izbucnit intr-un imobil cu 104 garsoniere din Ramnicu Valcea. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, flacarile s-au declansat intr-o garsoniera de la etajul al treilea al blocului. „Incendiul a fost […]