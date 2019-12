FOTO/ Incendiu în sectorul Botanica al capitalei. O saună a luat foc În dimineața zilei de 21 decembrie 2019 angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI au fost alertați pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit în sectorul Botanica al capitalei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 8:57. Potrivit primelor informații un incendiu a cuprins interiorul unei saune de pe bulevardul Decebal 6/4. La fața locului au fost îndreptate 3 echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși angajații IGSU au stabilit ca flacarile au distrus captușeala de pe pereții localului pe o suprafața de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

