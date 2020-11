Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 9 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 98 de cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, un numar de 2 au fost atribuite orașului Abrud și 2 comunei Roșia Montana. Localitațile din care provin cele 98…

- CJSU Alba a decis instituirea unor noi restricții in 13 localitați din județ, in care rata de incidența a cazurilor de Covid in ultimele 14 zile a depațit 3 la mia de locuitori.Potrivit deciziei CJSU Alba, cele 13 localitați sunt Blaj, Abrud, Teiuș, Calnic, Cergau, Ceru-Bacainți, Cut, Daia…

- Ziarul Unirea INCENDIU la o anexa gospodareasca in Horea: Intrevin pompierii cu doua autospeciale cu apa și spuma Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața, in jurul orei 11.00 la o anexa gospodareasca in comuna Horea, județul Alba. Stația de pompieri Campeni intervine cu doua autospeciale cu apa și…

- Ziarul Unirea PMP, mare in cea mai mica comuna din județul Alba: A caștigat dupa o prezența la vot de peste 100% PMP a caștigat fotoliul de primar in cea mai mica comuna din județul Alba, Ceru-Bacainți, dupa ce Trif Ioan, candidatul partidului a primit votul de incredere al locuitorilor. Cea mai mica…

- Ziarul Unirea SCANDAL la Blaj: Trei persoane AMENDATE de jandarmi dupa ce și-au adresat injurii și amenințari Potrivit IJJ Alba, in perioada 05-06. septembrie, jandarmii din Alba au continuat sa acționeze, asigurand ordinea și liniștea publica la evenimentele ce au avut loc in județ, atat in sistem…

- Barbatul a fost gasit in stare grava, duminica dimineata, in parcul Avram Iancu din orasul Blaj, scrie Alba24. Trupul acestuia a fost descoperit de doi angajati de la salubritate care se ocupa de curatenia pe domeniul public. Victima care prezenta urme de violenta pe corp a fost preluata de…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Comuna cu cele mai multe tractoare din Romania: Parada a utilajelor in așteptarea ministrului Agriculturii Nechita-Adrian Oros, Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, se afla astazi, intr-o vizita de lucru in comuna Mihalț, județul Alba. Locuitorii comunei susțin ca…

- Ziarul Unirea Ministrul Agriculturii, Nechita-Adrian Oros, vizita de lucru in județul Alba: Programul delegației oficiale Nechita-Adrian Oros, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, va efectua vineri, 21 august, o vizita de lucru in judetul Alba. In prima parte a zilei, acesta se va deplasa in…