FOTO: Incendiu în comuna Livezile, miercuri dimineața, la o anexă gospodărească. A ars un cuptor de pâine FOTO: Incendiu in comuna Livezile, miercuri dimineața, la o anexa gospodareasca. A ars un cuptor de paine Un incendiu a avut loc miercuri dimineața, 13 iulie, la o anexa gospodareasca din comuna Livezile, Alba. A ars un cuptor de paine. Potrivit ISU Alba, in cursul dimineții de miercuri, detașamentul de pompieri Aiud a fost solicitat sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Livezile, Alba. La momentul ajungerii forțelor de […] Citește FOTO: Incendiu in comuna Livezile, miercuri dimineața, la o anexa gospodareasca. A ars un cuptor de paine in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

