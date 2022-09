FOTO| INCENDIU în Aiud: Din ce cauză a luat portbagajul unui BMW foc FOTO| INCENDIU in Aiud: Din ce cauza a luat portbagajul unui BMW foc INCENDIU in Aiud: Din ce cauza a luat portbagajul unui BMW foc Detașamentul de pompieri Aiud a fost solicitat sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu in municipiul Aiud. Potrivit primelor informații, la ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii incendiul se manifesta cu flacari și degajare de fum la portbagajul unui autoturism. Incendiul […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

