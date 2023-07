FOTO | Incendiu devastator la un azil de bătrâni: Șase morți și zeci de răniți Cel puțin șase persoane au murit și aproximativ 80 au fost ranite și au ajuns la spital in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un azil de batrani din Milano, anunța jurnaliștii italieni, citați de Reuters. Șase persoane au murit și peste 80 au fost ranite, au anunțat vineri agențiile italiene. CITESTE SI BREAKING NEWS Guvernul majoreaza salariul de baza pentru directori, adjuncți, contabili și secretari din gradinițe, școli, licee / GRILA COMPLETA 08:50 1118 BREAKING NEWS O fosta asistenta de la azilul groazei rupe tacerea: batranii erau batuți și lasați fara mancare. Condițiile erau… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SINEWSmajoreaza salariul de baza pentru directori, adjuncți, contabili și secretari din gradinițe, școli, licee / GRILA COMPLETA 08:50 1118NEWS O fosta asistenta de la azilul groazei rupe tacerea: batranii erau batuți și lasați fara mancare. Condițiile erau…

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șase persoane au murit și aproximativ 80 au fost ranite și au ajuns la spital in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un azil de batrani din Milano, anunța jurnaliștii italieni, citați de Reuters.

- Atac armat, in SUA. Departamentul de politie al orasului a precizat ca trei dintre raniti se afla in stare critica dupa incidentul petrecut la numarul 800 de pe Gretna Avenue, in cartierul Brooklyn din Baltimore, putin dupa miezul noptii.O tanara de 18 ani a fost declarata decedata la fata locului,…

- Cel putin 14 persoane au fost murit, iar alte peste 2.700 au fost evacuate din zona inundata in regiunea ucraineana Herson (sud), dupa distrugerea Barajului Kahovka, anunta Guvernul ucrainean. Aproximativ 190 de copii au fost evacuati, cinci persoane au murit, iar alte 35 au fost date disparute, inclusiv…

- Mai multe persoane au fost ucise si ranite in orasul portuar ucrainean Odesa in urma unui atac rus cu drone care a avut loc in timpul noptii, a anuntat armata ucraineana sambata dimineata, informeaza DPA. Ramasite de la o drona rusa de atac doborata de apararea antiaeriana au lovit o cladire rezidentiala…

- Cel putin 288 de persoane au murit si circa 900 au fost ranite, dupa ce un tren de pasageri a deraiat si s-a ciocnit cu un tren de marfa, vineri, in statul Odisha, din estul Indiei, relateaza Reuters, care citeaza un bilant vehiculat de presa locala. Cel puțin 288 de persoane și-au pierdut viața și…

- Trei persoane au murit, dupa ce doua automobile s-au izbit violent pe traseul M3, direcția Chișinau-Cimișlia, intre localitațile Bacioi și Razeni. Potrivit poliției, alte trei persoane au fost ranite.

- Cel puțin opt persoane au fost ucise si cel putin alte sapte au fost ranite sambata, in urma unui atac armat comis in afara mall-ului aglomerat Allen Premium Outlets, aflat la 40 de kilometri de Dallas, iar suspectul este mort, conform informatiilor furnizate de politie, informeaza duminica Reuters,…

- Doi barbati au decedat, iar alte zece persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la un restaurant din capitala spaniola Madrid, au anuntat sambata serviciile de urgenta madrilene, citate de Reuters.