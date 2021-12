FOTO Incendiu cu TRAFIC BLOCAT: o hală a unui service auto a luat foc în noaptea de Revelion Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la o hala din interiorul unui service auto, in apropierea DN 17 C, in judetul Bistrita-Nasaud. Traficul a fost oprit pe ambele sensuri de mers. Cauza izbucnirii incendiului urmeaza a fi stabilita de pompieri. UPDATE - ”In incendiu a ars hala cu utilajele din interior pe o suprafata de aproximativ 150-200 mp. In interior se afla si un cap tractor (TIR) ce avea atasata o cisterna pentru transport ciment care a ars”, a transmis ISU Bistrita-Nasaud, scrie News.ro. Sursa citata a precizat ca, in exteriorul cladirii, au fost afectate de caldura degajata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

