FOTO. Incendiile din Grecia sunt sub control. Pompierii români se întorc acasă Pompierii eleni au identificat 53 de noi incendii de vegetatie de sambata pana duminica, insa niciunul dintre focare nu era scapat de sub control pana duminica la pranz, ceea ce inseamna ca situatia s-a imbunatatit substantial fata de ultimele 14 zile, transmite DPA, citata de Agerpres. Unele echipe de pompieri care au venit in Grecia […] The post FOTO. Incendiile din Grecia sunt sub control. Pompierii romani se intorc acasa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

