- Vedeta nationalei de fotbal a Braziliei, Neymar (PSG), spune ca daca s-ar fi aflat pe teren la meciul nationalei tarii sale contra Germaniei (1-7), din semifinalele CM 2014, rezultatul ar fi fost cu totul altul.''Mi-as dori foarte mult sa se rejoace acest meci. Cu mine pe teren.

- Neymar a sosit luni, cu un elicopter, la Granja Comary (in apropiere de Rio de Janeiro), acolo unde se afla cantonamentul nationalei Braziliei pentru Campionatul Mondial din aceasta vara. Directorul nationalei Selecao, Edu Gaspar, a asigurat ca starul lui PSG va fi apt 100% pentru primul meci al Braziliei…

- Lidia Buble se simte implinita pe toate planurile. Cantareața, care de curand a lansat un videoclip in care „joaca” iubitul ei, Razvan Simion, a vorbit deschis despre planurile de viitor. Vedeta a marturisit ca tatal ei i-a spus ca il va cunoaște pe alesul ei, doar atunci cand este hotarata sa se casatoreasca…

- Andreea Spataru este aproape de a aduce pe lume cel de-al doilea copil al ei. Ea a facut anunțul pe Instagram. Fosta asistenta tv are o fetița de noua ani, Maria Sofia. Vedeta s-a retras din lumina reflectoarelor dupa ce a adus-o pe lume pe fetița. ”andreea_spataruu#deliverybaby #newbaby #babynumber2…

- Marina Almașan a spus tot despre momentele in care s-a trezit ca nu mai are emisiune in aceeași zi și aceeași ora, totul din cauza unei alte vedete, Andreea Marin. Ei i s-a schimbat emisiunea de joi pentru sambata, spunandu-i-se ca este mult mai bine. Marina avea sa recunoasca, dupa un timp, ca a cedat…

- Laura Cosoi traverseaza o perioada frumoasa din viața ei, ea și soțul ei se pregatesc sa devina pentru prima oara parinți și așteapta cu nerabdare ziua in care iși vor strange bebelușul la piept. Vedeta mai are un motiv de bucurie, in urma cu puțin timp a facut un anunț important pe rețelele de socializare.…