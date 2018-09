Stiri pe aceeasi tema

- La sediul poliției a mai fost adusa o persoana care a participat la incaierarea de langa un bar din Targu Jiu. A fost intocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. In urma altercației au fost avariate trei autoturisme aflate in fața barului. Articolul UPDATE: In urma…

- Din primele informații au fost implicate trei mașini printre care și un taximetrist. In urma accidentului de la Parcul Central din Targu Jiu o victima a ajuns la spital, conștienta. Articolul UPDATE! Trei mașini implicate in accidentul de la PARC! O VICTIMA a ajuns la spital! FOTO apare prima data…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident in fața Parcului Central din municipiu Targu Jiu. Din primele informații traficul este blocat și un echipaj al pompierilor se afla la fața locului. Articolul FOTO: ACCIDENT acum in fața Parcului Central din Targu Jiu! Circulația este BLOCATA! apare prima…

- Ultima zi de festival Untold se va incheia in aceasta noapte! Tinerii s-au dovedit extrem de creativi in alcatuirea outfiturilor de festival, ba, chiar s-au ridicat la standardele festivalierilor internaționali. Doua tinere din Targu Jiu și ele prezente la UNTOLD au optat pentru ținute lejere. Cele…

- Un barbat de 43 ani, in timp ce efectua lucrari de reparații la instalația de climatizare, din tavanul fals al unei S.C. din mun. Tg. Jiu, s a dezechilibrat și a cazut prin tavanul fals peste un barbat de 34 ani, lucrator comercial, care se afla in magazin. Polițiștii continua cercetarile in cadrul…

- Eveniment rutier in fața la Enigma. Este vorba despre o tamponare, fara victime omenești, doar cu pagube materiale. Articolul S-au lovit in fața la Enigma dim Targu Jiu! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- In urma cu puțin timp a avut loc o tamponare in lanț din cauza unui șofer neatent care nu a pastrat distanța regulamentara. In total au fost avariate trei mașini conform unei postari pe un grup dedicat șoferilor din Targu Jiu. Articolul FOTO: A LOVIT doua mașini in fața Hotelului Anna din Targu Jiu!…

- Aparegio Gorj informeaza cetațenii care locuiesc pe strada Severinului (Pod Jiu) și pe strada Luncilor din municipiul Targu Jiu ca vineri, intre orele 8.30 – 13.00, va fi sistata furnizarea apei potabile pentru executarea unor lucrari la una dintre conductele ...