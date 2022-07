Foto. Inaugurarea Sălii Sporturilor din Grumăzești Joi, 7 iulie a fost inaugurata Sala Sporturilor din centrul comunei Grumazești, un edificiu impunator cu care nu se pot lauda multe localitați din țara. Investiția a fost realizata cu bani de la Compania Naționala de Investiții, sala de sport cu tribuna avand o capacitate de 180 de locuri, este dotata cu vestiare, dușuri, bai, dar și aparate de fitness de ultima generație. Gazdele evenimentului au fost primarul Constantin Matasa , viceprimarul Constantin C. Matasa, alaturi de consilieri locali, cetațeni ai comunei, profesori și elevi. Oaspeți de seama au fost oficialitați județene, i prefectul… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a XXI-a a Zilelor Cetații Neamț, desfasurata in perioada 1-3 iulie, a fost un reușita din mai multe puncte de vedere. In primul rand, a existat un sprijin generos din partea Consiliului Județean Neamț – direct sau prin doua instituțiii subordonate, Centrul ”Carmen Saeculare” și Complexul Muzeal…

- Consiliul Politic National al PSD a decis, miercuri, intr-o ședința desfașurata la Parlament, ca șefia PSD Neamț va fi preluata de primarul din Targu Neamț, Daniel Harpa, președinte executiv al filialei județene social-democrate. Decizia vine dupa ce fostul lider Ionel Arsene s-a autosuspendat din…

- Comunicat de presa. Ionel Arsene refuza podul de la Armata, dar ii aloca bani, fara numar, lui Daniel Harpa, noul președinte al PSD Neamț PNL Neamț catalogheaza ca iresponsabile și total lipsite de simțul realitații preocuparile și deciziile lui Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean. Deși…

- Autoritațile competente urmeaza sa stabileasca cine se face vinovat de dezastrul de la Luțca. Poate ar fi fost de asteptat ca, in acest timp, prefectul PSD, Adrian Nița sa-și ia rolul in serios și sa-și exercite, cu maxima imparțialitate, atribuțiile care-i revin, cu atat mai mult cu cat gravitatea…

- Surse din conducerea organizației naționale PSD au dat ca sigura autosuspendarea din funcția de președinte a PSD Neamț a lui Ionel Arsene in urma reacției lui Marcel Ciolacu, liderul partidului. Acesta considera ca Arsene are posibilitatea de a micșora presiunea care exista in acest moment pe partid…

- Un pod din județul Neamț s-a prabușit la cateva luni de la reabilitare Foto: ISU Neamț. Un pod rutier recent reabilitat din județul Neamț s-a prabușit în aceasta dupa-amiaza. Este vorba de podul peste râul Siret de pe DJ 207A, între localitațile Luțca și Sagna. Corespondenta…

- Ceremonial de depunere a juramantului la ISU Argeș. 20 de pompieri și-au depus juramantul, miercuri, 18 mai, in prezența celor dragi. A fost prezent și vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Marius Nicolaescu. „Incepand de astazi, noi, Consiliul Județean și autoritațile locale, suntem convinși…

- Intr-o comuna precum Cracaoani, in care Alexandra Raclariu, actualul primar, a fost gasita in conflict de interese de catre Agenția Naționala de Integritate, dupa ce și-a angajat fiul pe funcția de administrator public, nu este de mirare ca a inceput deja un fel de campanile electorala la bursa zvonurilor.…