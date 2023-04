Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR informeaza participantii la trafic ca potrivit prevederilor Ordinului ministrului transporturilor si ministrului afacerilor interne nr. 1249 132 2018, circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane,…

- Pentru a veni in sprijinul cetațenilor, serviciul de eliberare a certificatelor de cazier judiciar va fi asigurat și in zilele de 14.04.2023 (Vinerea Mare) și 17.04.2023 (a doua zi de Paște). In perioada Sarbatorilor Pascale, ghișeul de eliberare a certificatelor de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratului…

- Pentru a veni in sprijinul cetațenilor, serviciile de eliberare a certificatelor de cazier judiciar și restituiri permise de conducere vor fi asigurate și in zilele de sarbatori legale. In perioada Sarbatorilor Pascale, ghișeul de eliberare a certificatelor de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratului…

- Daca la inceputul anului 2023 nivelul cererii pe piața imobiliara a fost intr-o ușoara stagnare, in aceasta perioada a sarbatorilor pascale se inregistreaza o creștere in acest sens. VLAD MUSTEAȚA, director Proimobil: Intr-adevar, in ultimele zile, piața imobiliara și-a revenit. S-a observat o creștere…

- Patiserii vor scoate pe piata aproximativ 6 milioane de cozonaci in perioada Sarbatorilor Pascale . Oferta de cozonaci din perioada Sarbatorilor Pascale va fi de aproximativ 6 milioane in acest an, mai mica decat cea din perioada Craciunului cand sunt mai multe zile de sarbatoare, iar din aceasta cantitate…

- Oferta de cozonaci din perioada Sarbatorilor Pascale va fi de aproximativ 6 milioane in acest an, mai mica decat cea din perioada Craciunului cand sunt mai multe zile de sarbatoare, potrivit Rompan.

- Ouale se scumpesc considerabil inainte de sarbatorile de Paste. Conform specialistilor, consumul de oua in perioada Sarbatorilor Pascale creste cu aproximativ 50- fata de o luna obisnuita, ceea ce inseamna ca un roman mananca, in medie, aproximativ 30 oua. Fata de anul trecut, cumparam oua cu 35- mai…

- Gradina Botanica din Cluj-Napoca revine la viața. ”O arie pastrata cu grija in mijlocul Gradinii Botanice ”Alexandru Borza” recreeaza cu mare fidelitate cateva ecosisteme tipice pentru Munții Carpați. Aici, sub razele soarelui de primavara și in preajma ultimelor zapezi, intalnim suprafețe extinse…