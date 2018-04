Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au organizat botezul fiicei lor, Victoria, in cel mai mic detaliu și au invitat toți prietenii, precum și rudele, mai puțin cele ale vedetei tv. Daca toata lumea spera totuși sa apara la eveniment, se pare ca tatal și fratele vedetei au lipsit. Gabriela Cristea a rupt…

- CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a intrat in posesia invitației la unul dintre cele mai așteptate evenimente din showbiz in acest weekend. Gabriela Cristea și Tavi Clonda iși creștineaza fetița maine. Și ca sa iși invite rudele și apropiații la botezul micuței Victoria, cei doi soți și-au dorit…

- Pregatirile sunt in toi in familia Gabrielei Cristea si a lui Tavi Clonda! Proaspetii parinti se pregatesc pentru botezul micutei Victoria, fiica lor. Totul va avea loc sambata, 14 aprilie.

- Mai sunt doar doua saptamani pana la botezul fetiței Gabrielei Cristea. Mamica și taticul ei sunt extrem de nerabdatori. Tavi Clonda și soția lui iși doresc ca totul sa iasa perfect pentru creștinarea micuței Victoria. Ceremonia va avea loc la o biserica din București. Parinții spirituali vor fi un…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Pe 14 aprilie. Artistul este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a dezvaluit in ce stadiu se afla pregatirile pentru marele eveniment. „Am stabilit data pe 14 aprilie. Am inceput…

- Gabriela Cristea a fost atacata de un internaut, dupa o postare pe care a facut-o vedeta. Ea ieșise la plimbare, in parc, alaturi de soțul ei, Tavi Clonda, și de fetița lor, Victoria. „Ea este Victoria. Suntem toata gasca si ne bucuram de vremea de afara”, a spus Tavi Clonda. „Lumea de aici ne cunoaste,…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt cei mai fericiți de cand a venit in viața lor Bella Victoria Margot. Astazi a fost prilej de sarbatoare in familia lor, intrucat micuța a implinit cinci luni. Tavi Clonda a postat o imagine cu fetița și un mesaj emoționant. Gabi Cristea și soțul ei se bucura de fiecare…

