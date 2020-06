FOTO. Impact violent soldat cu 3 victime la Pietriș! In aceasta dupa-amiaza, in zona localitații Pietriș – Deda, județul Mureș, a avut loc un grav acident de circulație in care doua autoturisme au intrat in coliziune, soldat cu trei victime. Din primele informații, in urma impactului violent dintre cele doua mașini, una dintre ele s-a rasturnat pe o parte, fiind nevoie de intervenția echipajelor […] Sursa articolului: FOTO. Impact violent soldat cu... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

