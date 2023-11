Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 08 și 09 noiembrie intre orele 10:00 și 18:00 la Cluj Arena sunt așteptate toate doamnele cu varsta cuprinsa intre 24 și 64 de ani (asigurate sau neasigurate) care au domiciliul in oricare dintre județele Cluj, Bihor, Maramureș, Satu Mare, Salaj și Bistrița-Nasaud pentru un test de screening…

- Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” din Cluj Napoca realizeaza mamografii gratuite tuturor femeilor cu domiciliul/flotant in județul Cluj, Maramureș, Bihor, Bistrița Nasaud, Salaj sau Satu Mare. Mamografiile gratuite se adreseaza tuturor femeilor cu varsta intre 50 și 69 de ani. Unitatea…

- Percheziții la ISCTR Cluj, inspectoratul teritorial de care aparține și județul Alba. Șeful instituției, vizat de luare de mita Procurorii DNA efectueaza percheziții miercuri dimineața la Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) Cluj. Vizat este, se pare, șeful instituției,…

- Furtuna a facut prapad la Oradea, unde mai multe strazi au fost inundate, iar mai mulți copaci au fost puși la pamant. Meteorologii au emis doua avertizari de instabilitate atmosferica iar rafalele de vant au depașit 90 de kilometri pe ora.In urma furtunii au fost emise mai multe mesaje Ro-Alert, iar…

- Mascații descind la aceasta ora la 28 de domicilii de pe raza județului Bistrița Nasaud. Gruparea luata in vizor aducea arme din Spania, dar și alte țari. Acestea erau introduse ilegal in Romania și folosite la braconaj și livrare droguri. Zeci de persoane din județul Bistrița Nasaud au fost trezite…

- Conform avertizarii hidrologice emise de catre specialistii Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (I.N.H.G.A) , riscul viiturilor se mentine pana maine, 31 august, prin actualizarea Codului galben si Codului portocaliu. In contextul actual, exista riscul depasirii cotelor de…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 29 august, ora 21:00 – 30 august, ora 12:00, in cea mai mare parte a Olteniei, local in vestul Munteniei si Carpatii Meridionali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Vor fi averse torentiale, descarcari electrice,…

- Cand vine vorba de dezvoltarea afacerilor, obținerea de finanțare nerambursabila este adesea un pas esențial. In acest sens, apelul PR 1.3.1.B anunțat oficial vineri (11.08.2023) in cadrul Programului Regional (PR) reprezinta o oportunitate cruciala pentru intreprinderile micro, mici și mijlocii din…