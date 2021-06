(FOTO) IMPACT FRONTAL! Patru tineri, răniți în accident Traficul a fost dirijat, in aceasta noapte, intre localitațile Vernești și Candești, pe DN 10, in urma unui accident rutier soldat cu patru persoane ranite. „Din primele date de la fața locului este vorba de coliziune intre doua autoturisme, un autoturism condus pe direcția Buzau catre Brașov de un șofer de 22 de ani, din Berca și mașina care circula din sens opus, la volanul careia se afla un șofer de 21 de ani, de asemenea din Berca. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului de 21 de ani și a doi pasageri din mașina sa, de aceeași varsta și din aceeași localitate cu șoferul, respectiv cu ranirea… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

