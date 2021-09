Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a ieșit in decor, pe DJ 172D, in Stramba, accidentul soldandu-se cu ranirea șoferului. Acesta a fost transportat la spital. La locul accidentului au intervenit pompierii de la Garda de Intervenție Prundu Bargaului, care au gasit șoferul autoturismului blocat in interior. „Pompierii au…

- Un tanar din Suceava s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat de catre polițiștii din Bistrița-Nasaud, conducand sub influența drogurilor. Acesta a atras atenția polițiștilor din cauza ca a condus cu viteza peste limita legala. Polițiștii Biroului Rutier au surprins, sambata, cu aparatul radar,…

- Un barbat din Telciu a ajuns joi la un spital din Targu Mureș, dupa ce a fost accidentat grav de un autoturism condus de o femeie din aceeași localitate, in timp ce el circula cu un ATV, pe DN 17C. Echipajul de prim ajutor SMURD de la Sectia de Pompieri Nasaud a intervenit in localitatea Telciu la un…

- Un barbat din Poiana Ilvei a fost ranit, luni, dupa ce s-a rasturnat cu autocamionul pe DJ 172D, pe raza localitații Stramba. „Conform primelor date, un barbat in varsta de 32 de ani, din Poiana Ilvei, in timp ce conducea un ansamblu format dintr-o autoutilitara și o semiremorca, a pierdut controlul…

- O casa din localitatea Rusu Bargaului a fost mistuita, vineri, de flacari. Din fericire nu s-au inregistrat victime. Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița și Garzii de Intervenție Prundu Bargaului. Ajunși la fața locului pompierii au reușit localizarea incendiului și…

- Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud au intervenit la un accident rutier in localitatea Rusu Bargaului. Un autoturism condus de un tanar de 24 de ani din Mijlocenii Bargaului, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 39 de ani din Rusu Bargaului. In urma impactului…

- Un tanar de 19 ani din Mintiu s-a ales cu dosar penal, dupa ce marți noaptea a fost implicat intr-un accident rutier pe raza municipiului Bistrița, iar polițiștii au descoperit ca era și baut și drogat. Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Bistrița au intervenit, ieri noapte,…

- O fetița de 7 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost accidentata de un autoturism, pe DJ 172, in orașul Beclean, spre Figa. Copila este din județul Dolj și se afla in zona cu parinții care au venit in Bistrița-Nasaud cu lebenița de vanzare. La locul accidentului a intervenit echipajul de prim ajutor…