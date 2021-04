Stiri pe aceeasi tema

- Finala turneului feminin de tenis de la Miami (WTA 1.000), dotat cu premii totale de 3.260.190 dolari, se va disputa intre australianca Ashleigh Barty, numarul unu mondial si detinatoarea trofeului, si jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu. Barty (24 ani) a trecut in semifinale de…

- În urma cu o luna de zile au anunțat pe rețelele sociale ca nu mai formeaza un cuplu, luându-și prin surprindere fanii de pretutindeni. Elina Svitolina și Gael Monfils s-au desparțit, dar aparițiile jucatoarei din Ucraina pe rețelele sociale continua sa fie unele spectaculoase în special…

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva! , difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de provocari, atat pentru artistii din platou, carora Ruleta le-a pregatit un regal al anilor ΄80, cat si pentru telespectatori, care vor retrai cu emotie momentele de atunci.

- Jucatoarea de tenis Elina Svitolina a anuntat, simbata, in social media, ca s-a despartit de Gael Monfils, cu care forma un cuplu de mai mult de doi ani. “Eu si Gael Monfils au decis sa luam o pauza in relatia noastra. Decizia a fost incredibil de dificila, pentru ca inca avem iubire unul pentru celalalt...…

- Francezul Gael Monfils (34 de ani, 11 WTA) și ucraineanca Elina Svitolina (26 de ani, 5 WTA) s-au desparțit din nou. Monfils a anunțat desparțirea de Svitolina printr-un mesaj postat pe Instagram și le-a explicat fanilor de ce el și Elina au luat aceasta decizie. „Elina li cu mine am decis sa luam o…

- Și-au facut împreuna chiar și o pagina de Instagram, iar iubirea lor era aproape zilnic împartașita pe rețelele sociale. Gael Monfils și Elina Svitolina nu mai formeaza un cuplu, conform anunțului facut de jucatorul francez pe Instagram.Conform unui anunț al lui Gael, cei doi vor…

- Sibiul este in doliu dupa moartea timpurie a unei copile care a decis sa-și ia viața. Tragedia a avut loc luni seara, in jurul orei 19:00, la trecerea de cale ferata din cartierul Ștand. Puternic afectata de problemele din familia, tanara a decis sa se arunce in fața trenului. Care a fost motivul sinuciderii…

- Andra si Catalin Maruta. Cei doi soti au fost confirmati pozitiv la testul pentru COVID-19, asa ca trebuie sa ramana izolati la domiciliu pentru 14 zile. Informatia a fost dezvaluita chiar de catre Catalin Maruta, intr-un story postat pe contul sau de Instagram. Vedeta PRO TV dezvaluie ca el, alaturi…