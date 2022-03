FOTO/ Imaginile incredibile din benzinării. Românii, disperați să-și facă stocuri de carburanți Șoferii s-au ingramadit sa-și faca stocuri de benzina sau motorina de teama ca in urmatoarele zile prețurile ar putea trece de 10-11 lei pe litru. Cei care nu s-au mulțumit sa-și faca plinul de carburant au venit in portbagaje cu tot felul de recipiente mai mari sau mai mici pentru a fi siguri ca vor […] The post FOTO/ Imaginile incredibile din benzinarii. Romanii, disperați sa-și faca stocuri de carburanți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

