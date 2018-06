Stiri pe aceeasi tema

- Delia Matache se numara printre cele mai iubite artiste din Romania, iar cand apare pe scena ii da gata pe toți atat cu frumusețea ei, cat și cu vocea sa inegalabila. Iata insa ca fara machiaj nu mai arata la fel ca atunci cand e aranjata. Este, totuși, la fel de frumoasa. Recent, pe contul […] The…

- Brigitte Sfat are un nou membru in familia ei. Bruneta a postat pe contul de socializare o imagine, in care fetița ei ține in brațe un pui de pisica. Brigitte a decis sa iși mareasca familia si a decis sa isi ia o pisica. Este vorba despre un pui din rasa Scottish Fold de care bruneta este foarte incanta.…

- Cunoscutul actor de comedie Mihai Bendeac a postat pe o retea de socializare un mesaj care i-a bagat pe fanii sai in ceata. „Testul de sarcina a venit azi. Happy va fi tata. Știu ca e o prostie, dar treaba asta imi creeaza o bucurie suspecta”, a scris Mihai Bendeac pe Instagram, conform Antena…