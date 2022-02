Rusia și Ucraina se afla in plin razboi, iar oamenii nevinovați mor. Putin a declarat razboi Ucrainei joi dimineața, iar in prezent, trupele rusești au ajuns deja in Kiev. Oamenii fug din calea terorii, iar refugiații cauta adapost inclusiv in țara noastra. UE, dar și America și-au prezentat sprijinul și solidaritatea fața de ucraineni. Imaginile din plin razboi sunt dramatice. In afara de acestea, au fost postate citate, mesaje de solidaritate, iar unele fotografii au devenit virale. The post FOTO Imaginile care au devenit virale. Tinerii nu se cunosc, dar se ucid, iar batranii se cunosc, dar…