- Imagini revoltatoare au fost surprinse vineri, 6 aprilie, langa Cascada Șipote, in apropiere de localitatea Salciua. Un cetațean a filmat doua persoane in timp ce aruncau deșeuri, dintr-o autoutilitara, direct in drum. Pe imaginile surprinse de cetațean se poate observa cum dintr-o autoutilitara inmatriculata…

- Trei turisti europeni - un german, un elvetian si un olandez - au fost dati afara de la Machu Picchu, celebra fortareata inca din sudul Peru, pentru ca s-au fotografiat aratandu-si fesele, a anuntat miercuri politia, citata de AFP.

- A fost președintele Romaniei pentru o noapte, dar, intre timp, s-a retras din prim-planul politicii. Mircea Geoana s-a dedicat, in schimb, total, familiei. In afara de soție, celebra “Mihaela, dragostea mea!“, și de copii, mai are o dragoste: un caine de vanatoare, din rasa Cocker Spaniel. (VEZI ȘI:…

- Cristian Boureanu și iubita lui, Laura Dinca, starnesc semne de intrebare, odata cu vizita lor intr-un magazin destinat hainelor pentru bebeluși. Cei doi au fost surprinși intr-un centru comercial, in timp ce alegeau haine pentru copii.

- Un pescar din Alba Iulia a surprins o serie de imagini rare cu cațiva castori. Viorel Șușman a plecat duminica cu barca pe raul Mureș și a avut surpriza sa dea peste cateva exemplare frumoase, in zona Santimbru. A scos telefonul și a reușit sa se apropie destul de mult de animale, pentru a le […]

- Imagini incredibile din timpul unei tentative de jaf au fost publicate pe rețelele de socializare. Mai mulți hoți incearca sa dea o spargere la un magazin din comuna Sanmihaiu Roman, județul Timiș, iar intreaga acțiune e filmata de o camera de supraveghere exterioara.