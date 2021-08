FOTO Imagini din satelit arată cum afganii au invadat pistele aeroportului din Kabul pentru a fi evacuați Noi imagini capturate din satelit de catre compania Maxar arata mulțimile de oameani care au intrat pe pistele de aterizare a Aeroportului Internațional din Kabul, încercând disperați sa prinda un zbor care sa îi evacueze din țara, relateaza CNN.



&"Forțele de securitate pot fi vazute în apropierea uneia din pistele principale ale aeroportului, încercând sa împiedice o mulțime sa se îndrepte catre aeronave în timp ce un avion turcesc se pregatește sa decoleze&", afirma Maxar despre una din imaginile pe care le-a facut publice.



Imaginile…

Sursa articol: hotnews.ro

