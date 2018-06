Stiri pe aceeasi tema

- Delia este o matusa si o nasa iubitoare. De cand a venit pe lume fetita surorii sale, viata Deliei s-a schimbat. Delia si-a dat seama cat de important este un copil in viata unei persoane si, mai ales, ce sentimente superbe traieste o mama.

- Micuta Jessica a fost botezata la biserica "Nasterea Maicii Domnului", din Capitala. Pentru aceasta zi speciala, Delia a ales o rochie scurta, de culoare aurie. In ceea ce priveste parul, vedeta a revenit la culoare verde si a ales sa-l prinda intr-o impletitura ruseasca. Sotul ei, Razvan…

- Sora Deliei se pregatește intens de botezul fetiței sale, care va avea loc astazi, duminica, 15 aprilie. Atat parinții, cat și nașii, Delia și soțul ei, Razvan, sunt foarte emoționați, dar entuziasmați in același timp, ca prințesa lor, Jessica va fi creștinata. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a…

- Timișorenii s-au bucurat din plin de natura in prima zi de Paști si la fel se intampla si in cea de-a doua. Mii de oameni au impanzit strazile orașului... The post Imagini de poveste. Asta este Timisoara! La pas prin orașul inflorit… appeared first on Renasterea banateana .

- A cucerit o tara intreaga cu vocea ei, la X Factor, iar in emisiunea "Totul pentru dragoste", a dat din casa tot. Este vorba despre Narcisa, tanara din neam de caldarari, care a fost promisa in casatorie de la o varsta frageda si care s-a indragostit de cel ce avea sa ii devina sot peste ani.

- Aseara, la ora 23.00, la intersectia bulevardului Unirii cu strada Progresului din municipiul Baia Mare s-a produs un accident de circulatie cu pagube materiale iar soferul implicat a parasit locul faptei. Acesta a fost identificat la scurt timp de catre politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul…

- Detunatele, doua dintre marile atractii ale Muntilor Apuseni, ofera privelisti de vis la sfarsit de iarna, cand coloanele lor de bazalt sunt acoperite cu zapada. Imagini realizate cu drona arata splendoarea tinutului motilor.