FOTO Imagini de pe santierul abandonat al autostrazii Transilvania. Lucrarea ar fi trebuit realizata de americanii de la Bechtel si spaniolii de la Corsan

Asociatia Pro Infrastructura a prezentat imagini cu dezastrul de pe autostrada Transilvania, lotul Chiribis - Biharia, unde lucrarile incepute de americanii de la Bechtel ar fi trebuit terminate de spaniolii de la Corsan.



"Amintirile ne chinuiesc, amintirile ne rascolesc... pe lotul Chiribis-Biharia al Autostrazii Transilvania. Mai rezistati?! Lucrarile pe autostrada blestemata au inceput in 2004 in era Bechtel si au fost "continuate" de spaniolii de la Corsan in 2016 care de fapt nu au facut nimic.



Peisajul actual este post-apocaliptic: vegetatie luxurianta care inghite betoanele…