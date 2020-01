Brigitte si Florin Pastrama formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Cei doi sunt la fel de indragostiti unul de celalalt, ca in ziua in care s-au cunoscut pentru prima data. Anul 2020 i-a gasit pe amorezi intr-un cadru de vis, in Bali, loc in care s-au bucurat de relaxare si de niste clipe de neuitat.