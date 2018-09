Belgradul este in sarbatoare dupa ce Steaua Roșie s-a calificat in Champions League. Ajunsa intr-o grupa cu Napoli, PSG și Liverpool, interesul a fost uriaș. Sarbii au epuizat abonamentele pentru aceste jocuri in doar cateva ore. Iar dorința de a veni pe "Marakana" intr-o seara de Champions League s-a vazut la meciul cu Napoli. ...