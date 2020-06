Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lunga perioada in care a stat departe de fiica ei, Veronica a putut in sfarșit sa mearga la Blagești, acolo unde s-a intalnit cu Maria, fetița sa și a lui Viorel. Intalnirea dintre cele doua a fost foarte emoționanta, iar Vulpița a izbucnit in lacrimi in momentul in care a vazut-o.

- Atacantul lui Werder, Claudio Pizarro, va trebui sa intre in carantina pentru doua saptamani, dupa ce fiica lui a fost testata „pozitiv” la noul coronavirus. Peruanul nu va juca impotriva lui Leverkusen, luni. Implicata in lupta pentru evitarea retrogradarii, Werder Bremen nu se va putea baza luni,…

- Frigul nu mai are viața lunga in Romania, urmand ca temperaturile sa revina la valori normale pentru aceasta perioada, potrivit prognozei penbtru perioada 20 aprilie – 3 mai, ce a fost publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Valentina Pelinel și-a surprins micuții, gemenele și baietelul, intr-o ipostaza inedita. Copilașii au fost fotografiați in timp ce ciocnesc ouale de Paști. Fanii virtuali au fost topiți dupa cei trei micuți adorabili și i-au transmis mamicii lor numai ganduri bune. IMAGINI FABULOASE…

- "Credem ca va fi un virus care va hartui oamenii o perioada destul de lunga de timp, pana cand vom avea un vaccin care sa ne protejeze pe toti", a afirmat Nabarro la emisiunea "Meet the Press" de la televiziunea NBC. Nabarro a fost intrebat la ce trebuie sa se astepte Statele Unite in toamna din partea…

- Codin Maticiuc se pricepe foarte bine sa ne faca sa radem, cu filmele pe care le produce, dar și sa plangem, atunci cand publica in social media cazuri sociale, acțiuni de caritate sau povești cu și despre fiica lui, Smaranda. A topit Internetul cu un mesaj emoționant dedicat Smarandei, care a implinit…

- Jorge a fost nevoit sa-și amane planurile din pricinacoronavirusului. Fiica sa nu a mai putut veni din Statele Unite, a anulat ocalatorie la Disneyland, iar plecarea sa in vacanța in luna iulie sta sub semnulincertitudinii. Jorge a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a povestit ce s-a…

- Fiica unei femei infectate cu coronavirus a fost la școala pana ieri, femeia neanunțand ca era suspecta sau ca a fost testata pozitiv, dupa cum arata un document obținut de Libertatea . Femeia s-a intors din Israel in data de 29 februarie. Intre timp, fetița ei, eleva in clasa intai, a mers tot timpul…