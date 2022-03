FOTO: Iluminat public modern pentru locuitorii din Jariștea Comuna Jariștea a demarat un proiect prin care va fi realizat un sistem de iluminat public modern. In acest sens, Primaria Jariștea a scos la licitație proiectul de investiții „Modernizare și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Jaristea, Județul Vrancea”. Valoarea totala estimata este de peste 871 mii lei. „Cu multa satisfacție va […] Articolul FOTO: Iluminat public modern pentru locuitorii din Jariștea apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

