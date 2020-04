Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bontea și Razvan Fodor sunt caștigatorii celei de-a treia ediții a show-ului Asia Express, format difuzat de Antena 1. Cei doi au pus mana și pe marele premiu de 30.000 de euro! Numele marilor caștigatori, nume pe care telespectatorii le vor afla abia miercuri seara, atunci cand are loc ultimul…

- Tensiune maxima in emisiunea Asia Express de miercuri seara! Am aflat cine a mers acasa și cine va merge in marea finala, alaturi de echipa formata din Razvan Fodor și chef Sorin Bontea. Cei doi au reușit sa se califice direct in finala! Eliminare surpriza la Antena 1 Adda și Catalin Rizea, Speak și…

- ASIA EXPRESS 15 APRILIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE Antena 1. Concurentii sunt nevoiti sa se transforme azi in adevarati detectivi pentru a deslusi toate indiciile plasate de Gina pe Drumul Comorilor. ASIA EXPRESS 15 APRILIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE Antena 1. Aventura din Taichung, oras in…

- Duminica aceasta, imediat dupa Observator, Antena 1 da startul etapei semifinale din Asia Express. Speak și Ștefania, Sorin Bontea și Razvan Fodor, Alex Abagiu și Radu, Adda și Catalin sunt echipele care...

- Razvan Fodor și Sorin Bontea au format o echipa perfectala Asia Express, emisiune ce se difuzeaza inca la Antena 1. Show-ul se apropie de final, iar acum, artistul a facut dezvaluiri neașteptate despre cea mai grea aventura din viața lui. Mai mult, acesta a declarat ca cea mai afectata de plecarea lui…

- ASIA EXPRESS 8 APRILIE 2020. Dupa o surpriza emoționanta in care vedetele au primit mesaje de la cei dragi, aflați la mii de kilometri distanța, sesiunea de votare a stabilit echipa care va pleca in cursa pentru ultima șansa alaturi de ultimele doua cupluri ajunse la Gina Pistol. Citeste si:…

- Gina Pistol a avut dintotdeauna o imagine de diva, dar niciodata nu s-a dat inapoi de la treburi casnice. Prezentatoarea emisiunii "Asia Express" de la Antena 1 e pasionata de arta culinara, iar acum, in perioada de izolare din cauza pandemiei de Covid-19, are suficient timp pentru a experimenta noi…