Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: George Adamescu, regizorul scandalului din fata supermarketului Kaufland din Bucuresti, a regizat in trecut mai multe emisiuni de reality-show la posturile TV din Romania. Printre emisiunile realizate de George Adamescu se numara: „Prima iubire” (2007- Romantica TV), „Familii…

- Odata ajunși acolo, aceștia urmeaza sa fie autobuzele care ii vor duce la fermele unde urmeaza sa lucreze in urmatoarele luni, Cei aproximativ 200 de romani pleaca in Anglia ca sa culeaga fructe, aceștia fiind platți cu sume pe care nu le-ar cștiga niciodata in Romania. Unii dintre ei pleaca pentru…

- Practic, Connect-R considera ca unele glume ironice ale Mirei – si la care juratii Mihai Bendeac , Delia si Cheloo au ras cu pofta – au fost rasiste. Frumoasa cantareata al carei nume este Maria Mirabela Cismaru i-a ironizat inclusiv pe prezentatorii emisiunii de la Antena 1. Ștefan Banica Jr, Pepe, Alex…

- Un studiu realizat de IRES arata ca unul din trei copii nu a avut tableta sau telefon pentru cursurile online in timpul epidemiei de COVID 19, iar jumatate dintre elevi susțin ca nu au avut contact cu toți profesorii de la inchiderea școlilor și pana acum. Școala online din perioada starii de urgenta…

- Pentru ca de Paști, poporul nostru are inima franta Romania TV reunește neamul romanesc. Va fi aici, de sfanta sarbatoare a Invierii Domnului un dar de suflet pentru romanii izolați. Vestea luminoasa a Invierii Domnului ne o vor aduce aici la Romania TV artiștii indragiți ai poporului roman.…

- Mihai Bendeac este unul dintre cei mai indragiți actori din țara noastra. In același timp, artistul se claseaza in topul celor mai ravniți burlaci. Acum il știe o țara intreaga, insa puțini știu cum arata in copilarie!

- Fostul presedinte al Colegiului Medicilor din Romania, Vasile Astarastoae, a criticat dur masurile luate de autoriati pentru a limita raspandirea coronavirusului, in cadrul unei editii speciale a emisiunii „Marius Tuca Show”. Specialistul a subliniat ca masura izolarii nu este una...

- Starea de urgenta instituita in Romania din cauza coronavirusului naste situatii de-a dreptul revoltatoare. Comportamentul unui barbat din Tandarei a atins cote maxime atunci cand a indraznit sa le ceara politistilor sa-i faca piata pentru ca "moare de foame". In imagini se poate observa ca barbatul…