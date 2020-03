Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a cincea editie a Mastering The Music Business va avea loc in perioada 17 - 19 martie, la Bucuresti, unde producatori si agenti ai unor festivaluri europene importante vor fi prezenti pentru a intalni si asculta peste 15 trupe romanesti si internationale in cadrul MMB Showcase Festival, potrivit…

- Primii 3 DJ ai lumii plus mai multe premiere in Romania precum The Pussycat Dolls, Iggy Azalea, Eric Prydz, Amelie Lens si Charlotte de witte. Sunt primii artisti anuntat de organizatori pentru Untold 2020.

- Organizatorii JazzTM anunța o ediție plina de concerte memorabile susținute de legende ale genului și artiști ce schimba direcția și duc jazz-ul inapoi in cluburile frecventate de tineri. Lista primilor artiști anunțați: Herbie Hancock Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis& The National…

- Cea de-a 8-a ediție a festivalului Jazz TM care va avea loc in perioada 3 – 5 iulie la Timișoara ii are ca invitați pe Herbie Hancock, Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis & The National Symphony Orchestra of Romania conducted by Cristian Macelaru, GoGo Penguin, Ezra Collective, Ashley…

- Trei artiști straini, prin care americanul Kamasi Washington, considerat ambasadorul cel mai marcant al jazzului secolului XXI și vocea de jazz a mișcarii Black Lives Matter, vor concerta la ediția din acest an a festivalului Jazz in the Park de la Cluj-Napoca.Potrivit unui comunicat al organizatorilor…

- THE CONCERT, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului, va avea loc la Romexpo pe 30, 31 mai și 1 iunie 2020. Conceptul vibrant al evenimentului va include, pe langa concertele unora dintre cei mai apreciați și urmariți artiști din Romania, și activari și jocuri pline de culoare, totul intr-un…

- Culița Sterp este unul ditre cei mai iubiți cantareți de manele din Romania. De cand a devenit celebru, fanii au incercat sa afle cat mai multe despre el și mai ales despre relația cu Carmen de la Salciua. Iata cateva fotografii cu aceast inainte sa devina celebru și sa-și cunoasca marea iubire. Nu…

- "V-am dat clasa cu 8 clase, sunt rege pa' Romania... tu inca platești chiria”, acestea sunt versurile din melodia de peste 23 de milioane de viualizari canatata de Abi Talent - "Rege pa Romania". Cați bani face artistul dintr-un singur concert? Primește mai mulți bani decat Alex Velea sau Antonia?