FOTO Iepurașul Carmen Electra și minusculul costum de Halloween Carmen Electra (48 de ani) a ales un mod unic de a sarbatori ziua de Halloween (n.r. are loc pe 31 octombrie), fostul iepuraș Playboy pozând pe plaja într-un costum minuscul. Postarea de pe Instagram a adunat zeci de mii de like-uri, iar fanii actriței s-au declarat mulțumiți de ceea ce au vazut.

"Iepurașul Playboy pe plaja de Halloween", a fost mesajul care a însoțit postarea actriței.

Tara Leigh Patrick s-a nascut pe 20 aprilie 1972, la Sharonville, Ohio, SUA. Este de fapt numele adevarat al actriței, Carmen Electra fiind doar cel de scena.



Provine…

Sursa articol: hotnews.ro

